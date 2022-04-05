Где дешевле всего купить овощи в Новосибирске: Тайга.инфо начинает еженедельный мониторинг цен

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч запускают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В первом выпуске мы рассказываем о стоимости наиболее популярных овощей. Самая дешевая корзина обойдется потребителю в 307,6 рублей.

В мониторинге участвовало 20 торговых точек. По словам заместителя генерального директора Тайги.Ресёч Марины Шестаковой, цены оценивались в магазинах всех районов города.



«Каждый понедельник мы планируем мониторить цены на 24 позиции основных товаров, входящих в продовольственную корзину покупателя. Определены сети: Spar, „Ашан“, „Быстроном“, „Магнит“, „Мария-Ра“, „Мини Лента“, „Пятерочка“, „Супер Лента“, „Ярче“ и „Хороший выбор“, — рассказала Шестакова. — Принцип выбора товара — самая низкая цена в категории».

В первом выпуске проекта Тайга.инфо предлагает ознакомиться со стоимостью продуктов набора овощи-фрукты: картофель, морковь, лук репчатый, яблоки. Мониторинг был сделан 4 апреля до 12:00.

Красным обозначена — самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории. Так, например, килограмм самой дешевой свежей белокочанной капусты стоил 89,9 рублей. В магазине сети «Ярче» этой категории товара на момент визита не было.

Позиция «картофель немытый» обнаружена во всех анализируемых сетях. Средняя стоимость товара, по подсчетам аналитиков, составила 34,93 рублей за килограмм.

Минимальная и максимальная стоимость лука отличались вдвое.

Килограмм недорогой моркови был обнаружен за 44,49 рублей.

Яблоки оказались наиболее дорогой позицией. Средняя стоимость товара в магазинах мониторинга составила 115,17 рублей за килограмм.

Исследователи также сравнили общую стоимость набора в различных магазинах. Наиболее дешевой оказалась корзина в 307,6 рублей.