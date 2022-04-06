Комедийный сериал о возвращении звезды реалити-шоу в провинцию стартует в апреле

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Премьера нового комедийного сериала Анны Пармас «Нереалити» с Ольгой Дибцевой и Николаем Фоменко состоится 19 апреля в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION. После онлайн-премьеры проект выйдет в эфире телеканала ТВ-3. Фильм расскажет историю возвращения звезды шоу в провинциальный городок к реальной жизни.

«Нереалити» — комедийный сериал с социальным контекстом. Главная героиня — Рита, звезда популярного реалити-шоу. Спустя 10 лет «жизни на ТВ» телезвезда решает вернуться в обыденную атмосферу провинциального города. Правда, делает это не по своей воле — из проекта ее выгнали, а за возвращение вымогали взятку, денег на которую у Риты не было.



«С этим сериалом произошла необычная история. Начинали мы снимать его как комедию о беспринципной барышне из провинции, которая 10 лет „искала любовь“ в известном реалити-шоу, а затем вынуждена „ненадолго“ вернуться в свой родной город Костров. Здесь она — „звезда из телевизора“, которую ненавидят и которой восхищаются. Но никто не ждет ее возвращения, кроме дочери, оставленной 10 лет назад, — рассказывает режиссер Анна Пармас. — Неожиданно для нас в легкой комедии появился социальный подтекст. С одной стороны — это рассказ о взрослении уже довольно взрослого человека. Когда он, наконец, соображает, что же для него в жизни главное. А с другой стороны — это история о социальной зависти. О том, как „простые и хорошие люди“ не прощают чужого успеха. Главная героиня — сильная и небрезгливая. Она, как сорняк, прорастает сквозь асфальт. Цель видит, к цели идёт. Но это всё — нарощенные за время борьбы мускулы. А сердце нежное и больше всего желающее любви. Которую она и увидит в глазах дочери. И вот за этой парой мне больше всего хочется наблюдать. Как они потихоньку сближаются».

Главные роли в проекте исполнили Ольга Дибцева (Семейка, Метод Фрейда, Балабол, Холоп), Инга Оболдина, Николай Фоменко, Виталий Даушев, Мирослава Малахова, Лика Нифонтова, Анна Рыцарева и другие российские актеры. Съемки сериала проходили в Москве и в Тверской области.

Режиссером всех эпизодов сериала «Нереалити» выступила Анна Пармас — со-сценарист проектов Авдотьи Смирновой («История одного назначения», «Вертинский»), клипмейкер группировки «Ленинград» («Вип», «ЗОЖ», «Экспонат», «Экстаз»), а также постановщик полнометражной ленты «Давай разведемся!», получившей приз за лучший дебют и лучший сценарий на фестивале «Кинотавр».

Продюсеры проекта: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Борис Хлебников, Игорь Мишин. Производством сериала занималась компания LOOKFILM по заказу PREMIER, KION и ТВ-3.