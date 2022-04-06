Улицу затопило талыми водами в Бердске

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Улицу затопило талыми водами в Бердске
06 Апр 2022, 08:14

В Бердске одну из улиц затопило талыми водами. Внедорожники с трудом пересекают «море», а дети идут по колено в воде. Видео.

В Бердске улицу Рогачева затопило талыми водами, передает паблик «АСТ-54» 6 апреля.

На кадрах видно, что там образовалось целое «море», которое с трудом преодолевают внедорожники. Дети идут по колено в воде.

Начальник управления ЖКХ Бердска Александр Обрывко объяснил, что вода на Космическую хлынула с полей и с аэродрома.

«Мы сейчас на месте, вскрыли ливневку. Очень сильный поток воды идет, всё затопило. Сейчас поток уже меньше, думаю, что через час все схлынет. Мы смотрим сейчас, где что можно подкопать, чтобы сильно никого не смыло», — цитирует Обрывко «Бердск.Онлайн».


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