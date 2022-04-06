СМИ: тело несовершеннолетнего нашли на улице в Новокузнецке

06 Апр 2022, 08:44

В Новокузнецке на объездной дороге очевидцы обнаружили тело несовершеннолетнего, сообщают местные СМИ. К расследованию обстоятельств подключился Следственный комитет.

На объездной дороге в Центральном районе Новокузнецка нашли тело несовершеннолетнего, сообщает «ВашГород» со ссылкой на очевидца.

Тело было найдено на улице Запорожской, неподалеку от пересечения с улицей Франкфурта. Возраст погибшего не уточняется.

По данным источника NGS42.RU в правоохранительных органах Кузбасса, тело действительно было найдено. К расследованию обстоятельств случившегося подключились следователи.

В пресс-службе управления СК по Кемеровской области Тайге. инфо отказались комментировать ситуацию.


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