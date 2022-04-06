СМИ: тело несовершеннолетнего нашли на улице в Новокузнецке
06 Апр 2022, 08:44
В пресс-службе управления СК по Кемеровской области Тайге. инфо отказались комментировать ситуацию.
В Новокузнецке на объездной дороге очевидцы обнаружили тело несовершеннолетнего, сообщают местные СМИ. К расследованию обстоятельств подключился Следственный комитет.
На объездной дороге в Центральном районе Новокузнецка нашли тело несовершеннолетнего, сообщает «ВашГород» со ссылкой на очевидца.
Тело было найдено на улице Запорожской, неподалеку от пересечения с улицей Франкфурта. Возраст погибшего не уточняется.
По данным источника NGS42.RU в правоохранительных органах Кузбасса, тело действительно было найдено. К расследованию обстоятельств случившегося подключились следователи.
В пресс-службе управления СК по Кемеровской области Тайге. инфо отказались комментировать ситуацию.
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