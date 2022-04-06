Лейтенант из Бердска погиб в Украине

При «спецоперации» в Украине погиб уроженец Бердска. Он окончил военное училище в 2021 году.

Житель Бердска Семен Прощалыгин погиб во время «спецоперации» в Украине, сообщили в пресс-службе администрации города 6 апреля.

Прощалыгин был лейтенантом, его возраст не сообщается. После школы он прошел срочную военную службу. Потом поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, которое окончил в 2021 году.

В мэрии добавили, что молодой человек «обладал способностью сопереживать и вовремя прийти на помощь».