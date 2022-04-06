Красноярские коммерсанты нелегально вывезли за границу лес на 260 млн

© pixabay.com/Free-Photos
Красноярские коммерсанты нелегально вывезли за границу лес на 260 млн
06 Апр 2022, 11:33

Уголовное дело возбуждено о незаконном перемещении леса из Красноярского края за границу на сумму более 260 млн рублей.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в Красноярском крае с января по август 2021 года коммерческая организация для вывоза за рубеж лесоматериалов стоимостью более 260 млн рублей представила таможне 349 деклараций. Лес не имел легального источника происхождения.

В декларациях, по данным прокуратуры, были отражены «недостоверные сведения о производителе товара и основаниях совершения внешнеэкономических операций».

По материалам прокурорской проверки в марте 2022 года следственным органом было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере).


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