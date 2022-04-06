Женщина зарезала сожителя во время пьяной ссоры в Новосибирской области

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Жительница Новосибирской области подозревается в убийстве своего сожителя. Она якобы зарезала его во время ссоры.

По данным СК по Новосибирской области, в ночь 3 апреля в селе Крутологово Коченевского района между пьяными сожителями произошел конфликт.



«В ходе ссоры фигурантка по делу нанесла 2 ножевых ранения 44-летнему мужчине, от которых последний скончался на месте», — говорится в сообщении следствия.

Женщине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.