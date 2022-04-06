Дорога в Монголии откроет для регионов Сибири рынок Китая — власти

06 Апр 2022, 13:10

Строительство дороги Улаангом — Ховд в Монголии в 2022 году позволит запустить трансграничный транспортный коридор, что откроет новые торговые возможности для Тувы, Красноярского края и Хакасии, заявил и. о. вице-премьера Тувы Александр Брокерт.

«Правительство Тувы уже несколько лет работает над созданием трансграничного транспортного коридора „Тува — Монголия — Западный Китай“. Через пункт пропуска „Хандагайты“, который сейчас реконструируется, этим коридором смогут воспользоваться три региона Енисейской Сибири. Длина дороги через Монголию — 800 км, но 160 км между Улаангомом и Ховдом — это неасфальтированный участок. Строительство там дороги с твердым покрытием позволит обеспечить экспорт продукции Красноярского края, Тувы и Хакасии в Монголию и Западный Китай и наоборот — импорт оттуда в Сибирь», — сказал Брокерт ТАСС.

В сегодняшней геополитической ситуации это очень важное направление, отметил чиновник. «У нас сейчас большой спрос на новые рынки для экспорта», — заявил Брокерт.

Строительство дороги Улаангом — Ховд будет вестись на средства Азиатского банка развития. Работы начнутся в августе 2022 года.

Сейчас в рамках создания трансграничного транспортного коридора в Туве идет реконструкция автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» на российско-монгольской границе, которую планируется завершить в 2023 году.


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