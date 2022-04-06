Издатель алтайской газеты первым в России попал под дело о призывах к санкциям

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Издатель еженедельника «Листок» в Горно-Алтайске попал под административную статью о призывах к санкциям. Организации грозит штраф до 500 тыс. рублей. Это первое подобное дело в России.

Издателя Горно-Алтайского еженедельника «Листок» вызвали в прокуратуру для составления постановления по ст. 20.3.4 КоАП (призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении РФ), сообщает тг-канал «Сетевые свободы».

Поводом стал материал, опубликованный в газете 30 марта, уточнили «Сетевые свободы».

Газета «Листок» принадлежит Сергею Михайлову, главный редактор — Виктор Рау, а ее издатель — ООО «ИД Листок».

«Протоколы на предприятие и на его директора, Комарову Ольгу Валерьевну. Издатель отвечает за то, чтобы, грубо говоря, в газете бумага была хорошая и шрифт четкий, а за то, что именно написано, отвечает редакция. То есть, похоже, дело вообще завели на ненадлежащее лицо. Завели дело с вероятностью 99% из-за заметки, которая называется „ Глава РА Хорохордин , спикер Госсобрания Кохоев и директор ГТРК „Горный Алтай“ Кончева, вероятно, не смогут посещать цивилизованные страны“», — цитирует Михайлова РБК.



Новая административная статья предусматривает штраф от 30 до 500 тыс. рублей. В случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность по ст. 284.2 УК.

Напомним, что 4 марта были приняты, подписаны и опубликованы поправки в КоАП и УК, вводящие ответственность за дискредитацию армии, призывы к санкциями и недостоверные сведения о деятельность российских вооруженных сил.

Однако до сих пор активно применяли только статью 20.3.3 КоАП (о дискредитации) и статью 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ), по которым возбуждены сотни и десятки дел соответственно.

