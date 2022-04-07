Искусственный интеллект предсказал смену власти в странах третьего мира

© pixabay.com
Искусственный интеллект предсказал смену власти в странах третьего мира
07 Апр 2022, 03:02

Исследователи из Высшей школы экономики построили индекс нестабильности в мире с помощью машинного обучения. Искусственный интеллект помог ученым составить списки стран, где наиболее вероятны протесты в ближайшие пять лет.

Авторы исследования предложили использовать алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволили учесть множество переменных. Алгоритм обучался и делал прогноз исходя из загруженных данных и готового ответа — наличия революционных событий.

Предложенный метод на основе машинного обучения позволил оценить большой массив данных, составить не только актуальный индекс нестабильности, но и предсказать ее на ближайшие годы. По мнению авторов, новый подход делает прогнозирование более точным.

В основе расчетов — больше 240 экономических, политических, демографических и социальных показателей, взятых из отчетов Международного валютного фонда, статистики Всемирного банка и других международных баз данных.

Невооруженные и вооруженные протесты рассматривались отдельно, что позволило создать два индекса революционных событий. Первый — для мира в целом, второй — для Африки и Азии. Исследователи прогнозировали не конкретный год революций, а вероятность их возникновения в течение пяти лет.

В перечень стран с наибольшим риском невооруженных выступлений вошли 25 государств. Самый высокий риск — в Ливане, Гондурасе, Алжире, Боливии, Черногории. Замыкают список Колумбия, Афганистан, Доминиканская Республика, Индонезия, Узбекистан. В середине списка неожиданно оказалась Франция. Авторы отмечают, что в случае этого государства речь может идти о мирных манифестациях вроде движения «Желтые жилеты».

Первые места в списке 19 государств с высокой вероятностью вооруженных конфликтов достались Индии, Анголе, Чаду, Нигеру и Бурунди. Последние места заняли Ливия, Бангладеш, Мали, Мьянма и Египет.

Индия давно демонстрирует заметные проявления нестабильности, а в Нигере, Чаде и Мали состояние стран можно охарактеризовать как failed state — недееспособное государство, отмечают исследователи ВШЭ.

Искусственный интеллект не включил Россию в число стран, где в ближайшие пять лет возможна революция.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайга.инфо (@metkere)


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