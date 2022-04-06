Единороссы и «Новые люди» захотели отбирать лицензии у российских СМИ за «неуважение к власти»

© Соцсети. Олег Матвейчев

Члены фракции «Единая Россия» в Госдуме захотели наделить Генпрокуратуру правом отбирать лицензии у российских средств массовой информации без предупреждений за сведения, которые она сочтет «неуважением к власти», «недостоверными сообщениями» или «призывами к несанкционировнным мероприятиям». Кроме того, они захотели навсегда блокировать ресурсы, которые уже и так пострадали от цензуры, в том числе после начала «спецоперации» в Украине.

В Госдуму внесен очередной законопроект о цензуре в СМИ. Его внесли депутаты Олег Матвейчев (Кузбасс), Дмитрий Савельев (Новосибирская область) и другие единороссы, включая главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва, а также представители «Новых людей» Антон Ткачёв и Роза Чемерис, эсер Яна Лантратова и депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Сергей Леонов.

На сайте Госдумы утверждается, что документ подготовлен для «зеркальных ответных мер на запрет российских СМИ за рубежом». В нем действительно сказано о том, что Генпрокуратура может инициировать закрытие иностранного СМИ в России в ответ на закрытие российского СМИ за рубежом. Есть и формулировка, из которой следует, что российские СМИ и интернет-пользователей попытаются обязать не распространять материалы «запрещенных в России» СМИ.

«Запрет на распространение любых информационных материалов иностранного средства массовой информации, в том числе через другие средства массовой информации и (или) с использованием информационнотелекоммуникационной сети „Интернет“, а также производство или хранение таких материалов в целях распространения», — утверждается в документе.

Но законопроект добавляет другие существенные ограничения — новую ст. 56.2 в Федеральный закон «О СМИ». Она позволит Генпрокуратуре самой отзывать регистрацию любых российских СМИ, если они, по версии ведомства, будут распространять «недостоверную информацию, которая ведет к угрозе жизни граждан и массовому нарушению общественного порядка» (неважно — о вооруженных силах или нет), «распространения информации, содержащей призывы к организации и (или) участию в несанкционированных публичных мероприятиях» или к санкциями, а также «за распространения информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным

государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Под «заведомо ложной информацией» Генпрокуратура, например, ранее понимала сведения, касавшиеся массовых смертей от ковида или дефицит продуктов.

Прежде за часть из этого грозили лишь требования удалять публикации или административные санкции. Теперь же, по задумке авторов, Роскомнадзор сам должен лишать СМИ лицензии в течение суток после обращения Генпрокуратуры. Сейчас лишить СМИ регистрации можно «исключительно» в судебном порядке, говорится в ФЗ «О СМИ».

В законопроекте также предлагается ввести ответственность за перепечатку других СМИ, если она, по версии Генпрокуратуры, будет «ложной». Это всё будет касаться «недостоверной информации», «призывов к несанкционированным акциям» и «неуважении к власти». Сейчас издания не несут ответственность за перепечатки.

Более того, авторы предложили дать Генпрокуратуре право «вечной» блокировки ресурсов в интернете за «неоднократное распространение запрещенной или противоправной информации». Точнее сведений, которые сочтет таковыми Генпрокуратура.

«Положения законопроекта не противоречат положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации», — уверяют авторы в пояснительной записке.