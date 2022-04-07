Школьницы погибли на реке в Канске

Школьницы утонули на территории Канска Красноярского края. Следственный комитет начал проверку.

Две девушки 14-и и 15-и лет утонули в реке Кан на территории Канска. Об этом сообщили в СК РФ по Красноярскому краю.

«Предварительно установлено, что вечером 6 апреля девочки встретились в городе, после чего направились на водоем. При пересечении реки Кан по льду с правого берега на левый подростки подошли к образовавшейся на реке полынье и упали в воду, — считает следствие. — В рамках проверки установлен мужчина, ставший очевидцем трагедии».



Тела детей пока не нашли.

Следственный комитет начал проверку.