Школьницы погибли на реке в Канске
07 Апр 2022, 05:55
«Предварительно установлено, что вечером 6 апреля девочки встретились в городе, после чего направились на водоем. При пересечении реки Кан по льду с правого берега на левый подростки подошли к образовавшейся на реке полынье и упали в воду, — считает следствие. — В рамках проверки установлен мужчина, ставший очевидцем трагедии».
Школьницы утонули на территории Канска Красноярского края. Следственный комитет начал проверку.
Две девушки 14-и и 15-и лет утонули в реке Кан на территории Канска. Об этом сообщили в СК РФ по Красноярскому краю.
«Предварительно установлено, что вечером 6 апреля девочки встретились в городе, после чего направились на водоем. При пересечении реки Кан по льду с правого берега на левый подростки подошли к образовавшейся на реке полынье и упали в воду, — считает следствие. — В рамках проверки установлен мужчина, ставший очевидцем трагедии».
Тела детей пока не нашли.
Следственный комитет начал проверку.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Школьницы погибли на реке в Канске Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 34 Искусственный интеллект предсказал смену власти в странах третьего мира Единороссы и «Новые люди» захотели отбирать лицензии у российских СМИ за «неуважение к власти» Мониторинг Тайги.инфо: ищем самые низкие цены на яйца, колбасу, куриные бедра и рыбу
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"