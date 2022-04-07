Производство хлеба в Сибири придется субсидировать, чтобы сдержать рост цен

© pixabay.com
Производство хлеба в Сибири придется субсидировать, чтобы сдержать рост цен
07 Апр 2022, 08:02

Власти регионов Сибирского федерального округа дополнительно субсидируют хлебопекарные предприятия, чтобы сдержать рост цен на хлеб. Его разгоняет запрет на экспорт зерна и увеличение стоимости муки, которую вывозят за рубеж. По мнению хлебопеков, поддержку нужно усилить.

«Правительство России приняло решение запретить вывоз зерна за рубеж, но сегодня мукомолы везут за рубеж муку, что привело к скачку цен. <…> Мы приняли решение поддержать хлебопекарные производства, чтобы сдержать рост цен на хлеб, ввели дополнительную субсидию на компенсацию стоимости муки, будем добавлять из областного бюджета 35 млн рублей», — цитирует губернатора Омской области Александра Буркова ТАСС.

Российским хлебопекарным предприятиям уже компенсируют часть затрат из федерального бюджета в размере 2,5 рубля за кг продукции. Новосибирская область на эти цели направит 72 млн рублей, Кемеровская — 52,3 млн рублей.

Эти суммы не покроют выросшие затраты, считает координатор региональных отделений «Опоры России» по СФО, гендиректор крупного новосибирского хлебопекарного предприятия «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.

По его мнению, господдержку надо увеличивать в два раза. «Это опосредованно самортизирует подорожание муки <…>. Если государство сбалансирует рост цен на муку или разберется с причинами и с [мукомольными] комбинатами, [то ситуацию можно будет изменить]», — рассказал агентству руководитель хлебопекарного предприятия.

Помимо Омской области, дополнительные средства выделили Иркутская область (почти 50 млн рублей), Алтайский край (52,2 млн рублей). В Красноярском крае на субсидии планируют направить 100 млн рублей. В этом регионе рост цен на муку, горюче-смазочные материалы и упаковку привел к подорожанию хлеба.

«За последние два месяца хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки подорожали на 5,4%, за последние две недели — на 2,1%. При этом в ассортименте федеральных и региональных торговых сетей есть хлебобулочные изделия по ценам ниже, учитываемых статистикой», — сообщили в краевом минсельхозе.


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