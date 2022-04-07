Жителям Кузбасса поступают звонки о раздаче еды в офисе «ЕР»

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Жителям Кузбасса поступают звонки о раздаче еды в офисе «ЕР»
07 Апр 2022, 08:20

Жителям Кемеровской области стали поступать звонки о бесплатной раздаче еды в местном офисе «Единой России». Партия отрицает, что будет это делать, назвав сообщения «провокациями западных спецслужб».

«Жителям Кемеровской области в мессенджере Viber стали поступать звонки с неизвестных номеров, зарегистрированных в Республике Молдова, с сообщением о том, что 7 апреля в Кемерове по улице Ноградская,7, где находится кузбасское отделение „Единой России“, будет организована бесплатная раздача продуктов питания», — сообщается на сайте партии.

В звонках, по словам одной из жительниц, утверждалось, что «гуманитарную помощь» и «продукты питания» будут раздавать «по распоряжению [губернатора] Сергея Цивилёва».

В «Единой России» назвали информацию о раздаче еды «фейком» и «провокациями западных спецслужб».

«Призываю кузбассовцев не вестись на провокации западных служб, цель которых — навести панику внутри нашей страны, и сохранять спокойствие», — цитирует «ЕР» руководителя исполкома реготделения партии Дениса Борисюка.


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Жителям Кузбасса поступают звонки о раздаче еды в офисе «ЕР»
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