Росгвардейца обвинили в смертельном ДТП с пешеходом на Алтае

Житель Алтайского края погиб в ДТП. По сообщению СМИ, в него на полной скорости могла врезаться машина под управлением сотрудника Росгвардии.

Вечером 4 апреля на дороге между селом Нижний Кучук и райцентром Благовещенка неподалеку от рабочего поселка Степное Озеро произошло смертельное ДТП. Предположительно, несколько автомобилей устроили гонки, и при обгоне один из водителей на полной скорости мог наехать на, вероятно, нетрезвого мужчину, пишет «Банкфакс» со ссылкой на неназванный источник.



«Потерпевший скончался на месте. Со слов собеседника, из-за сильного столкновения его тело могло разорвать на части. За рулем машины якобы мог находиться сотрудник Росгвардии не при исполнении. По имеющимся сведениям, он также серьезно пострадал, и оказался в больнице, поскольку авто вылетело в кювет».

В управлении ГИБДД подтвердили факт ДТП. 24-летний водитель на LADA 2107 Priora ехал со стороны Нижнего Кучука в сторону Благовещенки и допустил наезд на 54-летнего пешехода, который находился на проезжей части «без цели ее перехода», отметили в ведомстве. По данным полиции, за помощью водитель не обращался.

Правоохранительные органы начали проверку.