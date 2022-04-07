Житель Бурятии зарезал подругу, допившую алкоголь

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Житель Бурятии зарезал подругу, допившую алкоголь
07 Апр 2022, 08:49

Жительница Бурятии скончалась после нападения на нее сожителя. Он пырнул ножом женщину из-за допитого ею алкоголя.

38-летний житель Бурятии предстанет перед судом по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего).

По данным следствия, обвиняемый проживал в улусе Далахай вместе с сожительницей. 20 февраля 2022 года с утра они начали употреблять алкоголь.

«К полудню мужчина вышел во двор и стал заниматься делами по хозяйству. Под вечер он закончил работу и вернулся домой, намереваясь допить остатки спиртного, однако обнаружил на столе лишь пустую бутылку, а в кресле — пьяную сожительницу, — говорится в сообщении СК по Бурятии. — Со злости обвиняемый схватил нож и нанес им удар в бедро женщине, угодив клинком в крупный кровеносный сосуд. Из раны открылось обильное кровотечение. Потерпевшая никак не отреагировала на нападение и осталась сидеть».

Спустя полчаса мужчина обнаружил, что сожительница мертва. Он уложил ее на кровать, переодел, избавился от окровавленных вещей, помыл полы.

Вместе с родственниками обвиняемый вызвал фельдшера и полицию, заявив, что сожительница скончалась после недельного запоя в результате токсического действия алкоголя. Однако судмедэкспертиза установила действительную причину смерти.

В результате мужчина признался в преступлении и предстанет перед судом.


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