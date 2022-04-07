Заключенного, которого могли пытать во «Владимирском централе», вывезли в Сибирь. Он пропал

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Заключенного Т-2 «Владимирский централ» Сергея Асатряна вывезли в Новосибирск. Он смог рассказать адвокату о жестоких пытках, но потом его этапировали в Красноярский край, где он пропал.

Заключенный Сергей Асатрян, который в октябре 2021 года прибыл для отбытия наказания во «Владимирский централ», пропал на территории Сибири. Об этом Тайге.инфо сообщила адвокат Юлия Чванова.



Сначала Асатряна вывезли в СИЗО-3 Новосибирской области. Там ему удалось встретиться с адвокатом Артуром Асламазовым. «Сергей рассказал моему коллеге, что его там [во „Владимирском централе“] пытали током, через тело пропускали ток», — отметила Чванова.

Кроме того, Асатрян содержался в одиночной камере, в которой круглосуточно из трех колонок одновременно играла музыка. За четыре месяца его ни разу не выводили на прогулку, рассказала Чванова.

Летом 2021 года Сергей Асатрян был осужден на 10 лет по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии). Первые пять лет он должен был провести в тюрьме, остальной срок — в колонии. Суд решил, что Асатрян был объявлен «вором в законе» в Москве в 2008 году, а, отбывая срок по другому делу в Саратовской области, «инициировал акты массового нарушения режима». В основу приговора также положили его татуировки.



Асатряна увезли во «Владимирский централ». Но там он провел всего четыре месяца.

«Из тюрем по тюрьмам возят очень редко. Куда тебя привозят, там ты и отбываешь наказание. Он пробыл там четыре месяца, и его неожиданно вывозят, — объяснила Чванова. — Мы ходили к нему, но нас не допускали, ничего не говорили. Потом мы узнали, что его этапировали».

Последний раз адвокат Артур Асламазов смог увидеться с доверителем 5 апреля в Новосибирске. Затем заключенного без объяснения причин, направили в распоряжение ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Адвокаты объехали все СИЗО и пересылочные пункты Красноярска и ближайших городов региона. Там им везде заявили, что Асатряна у них нет.

Юлия Чванова считает, что заключенного могут намеренно скрывать из-за следов пыток. Она направила запросы во ФСИН России, ГУФСИН по Красноярскому краю и жалобу в прокуратуру.