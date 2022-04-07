«Газпром межрегионгаз Новосибирск» возглавил Игорь Домаренко

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Решением совета директоров генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» избран Игорь Домаренко. Предыдущий генеральный директор Виктор Квашнев, возглавлявший компанию 22 года, покидает свою должность в связи с выходом на пенсию.

К своим обязанностям Игорь Домаренко приступает с 7 апреля 2022 года.



Сегодня заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук представил нового руководителя коллективу.

«Я хочу выразить признательность Виктору Петровичу за его многолетний и добросовестный труд, благодаря которому „Газпром межрегионгаз Новосибирск“ стал одним из лидеров газовой отрасли Сибири. Уверен, что новый руководитель продолжит курс на укрепление позиций компании в регионе и развитие приоритетного направления — бесперебойной поставки природного газа потребителям», — отметил Сергей Табачук.

Игорь Домаренко родился в октябре 1970 года в городе Заозерный Красноярского края. Окончил Томский политехнический институт по специальности «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых», квалификация — горный инженер. Карьеру начал в 1986 году с должности специалиста в нефтедобывающей отрасли. С 2000 года работал на руководящих должностях в региональных структурах «Газпрома». Последние 17 лет работал заместителем генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск».