Бывшему прокурору Новосибирской области продлили арест

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Бывшему прокурору Новосибирской области продлили арест
07 Апр 2022, 12:21

Суд продлил арест экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву еще на три месяца. Его подозревают во взяточничестве.

Центральный райсуд Новосибирска по ходатайству следствия продлил на три месяца арест экс-прокурору Новосибирской области и Забайкалья Владимиру Фалилееву, задержанного по подозрению во взяточничестве, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники, знакомые с делом.

Адвокат Антонина Бартенева заявила изданию, что обжалует судебное решение. На заседании она просила для Фалилеева домашний арест.

Экс-прокурора отправили под стражу в феврале 2022 года. Арест в качестве меры пресечения также избран его бывшему заму Андрею Турбину и предполагаемому взяткодателю.

Владимир Фалилеев, руководивший прокуратурой Забайкалья, возглавил ведомство в Новосибирской области в 2015 году.

В 2018 году в областной прокуратуре произошли скандальные увольнения. Сначала постов лишились первый заместитель прокурора области Любовь Кузьменок и экс-заместитель прокурора Андрей Турбин, которого назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора, но вскоре уволили.

После ухода основных замов отправили в отставку и Фалилеева. А в ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.


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