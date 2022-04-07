Масло за 764 рубля и молоко за 84: мониторинг цен на продукты в Новосибирске

© Тайга.Ресёч
Масло за 764 рубля и молоко за 84: мониторинг цен на продукты в Новосибирске
07 Апр 2022, 11:54

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч запустили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы ищем самые низкие ценники и сравниваем их в различных магазинах. Масло за 764 рубля и молоко за 84 — в нашем новом выпуске.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории. Мониторинг проводился 4 апреля до 12:00.

В новом выпуске оцениваем сливочное и подсолнечное масла, молоко и сметану. Так, например, наиболее дешевый килограмм сливочного масла можно приобрести за 516,06 рублей.

Подсолнечное масло в среднем, по данным на 4 апреля, обойдется новосибирцу в 126,87 рублей за литр.

Разница между самым дешевым и самым дорогим ценником на литр молока была почти два раза.

Килограмм сметаны удалось найти за 126,6 рублей при средней стоимости в 181,45 рублей.


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