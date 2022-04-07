Мишустин допустил траты на новосибирское метро только на «возвратной основе»

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Федеральные власти готовы финансировать продолжение строительства новосибирского метро только на возвратной основе. Еще в середине февраля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин допускал инвестиционный бюджетный кредит.

Правительство РФ поддержит достройку Дзержинской линии метро Новосибирска, «если вы на возвратной основе защитите его [проект]», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Так он ответил депутату Госдумы от региона Ренату Сулейманову (КПРФ).

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что президент распорядился выделить средства для строительства подземки в Нижнем Новгороде, Красноярске и Челябинске. Также был упомянут и Новосибирск.

«В Новосибирске будет достроена одна станция и одна под вопросом. На одну мы точно деньги попытаемся найти, а на одну смотрим пока, не сбалансируем ли деньгами через инвестиционный бюджетный кредит», — утверждал Хуснуллин.

Вице-премьер также заметил, что не во всех городах целесообразно строить метро, поскольку все зависит от пассажиропотока. Он добавил, что трамвай также является эффективным транспортом, зачастую даже более выгодным, нежели метрополитен.