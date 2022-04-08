Опрос новосибирцев проблемах с работой: «Может, что-то случится, и сможем наладить поставки»
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Тайга.инфо продолжает опрашивать новосибирцев о насущных проблемах. В этот раз мы узнали, столкнулись ли они уже с проблемами на работе и хватает ли им денег.
Видео Татьяны Быковой и Елизаветы Погодаевой.
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