Жители Затулинки в Новосибирске получили высокоскоростной интернет

© предоставлено МТС
Жители Затулинки в Новосибирске получили высокоскоростной интернет
07 Апр 2022, 13:11

Гигабитный домашний интернет появился в 126 домах Кировского района Новосибирска. Доступ к нему они получили благодаря модернизации сети фиксированной связи МТС.

Новая технология позволяет сохранять стабильно высокую скорость интернета на всех домашних устройствах одновременно, будь то смартфон, планшет, компьютер, Smart-TV или системы «умного дома».

Жители Кировского района теперь могут с комфортом смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов.

«Крупнейший на левом берегу Затулинский жилмассив активно прирастает новоселами. И сегодня важно не только развивать фиксированную сеть, но и делать высокоскоростной домашний интернет доступным для жителей спальных районов города. Уверен, что они оценят комфорт гигабитной скорости. А заодно смогут сэкономить на услугах связи несколько тысяч рублей в год, подключая единым пакетом домашний интернет, цифровое телевидение и мобильную связь от МТС. Управлять всеми услугами также можно с помощью единого лицевого счета», — рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Большая часть домов находится на Затулинском жилмассиве и в прилегающих ЖК. Так, выходить в сеть МТС на скорости в 10 раз выше стандартной могут жители улиц Виктора Уса, Паласа, Сибиряков-Гвардейцев, а также жилых комплексов «Акатуйский» и «Матрешкин двор». Улучшения затронули не только относительно новые кварталы и недавние новостройки, но и ареал пяти- и девятиэтажек на основных улицах Затулинки — Петухова, Рассветная, Громова.


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