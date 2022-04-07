Связанный с «Ростехом» иркутский регоператор мусора освободит от платежей семьи погибших в Украине

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Иркутский региональный оператор мусора решил освободить семьи военнослужащих, погибших в Украине, от платы за вывоз мусора. Компания связана с госкорпорацией «Ростех».

«Семьи военнослужащих, погибших во время СВО на Украине, не будут платить за вывоз мусора, — говорится в заявлении регоператора „РТ-НЭО Иркутск“. — Адреса, где были прописаны или проживали погибшие военнослужащие, будут освобождены от оплаты услуги по обращению с ТКО в Зоне 2 „Юг“ Иркутской области с 1 февраля 2022 года».

Оператор утверждает, что спишет задолженности и пени, а новые начисления проводиться не будут. Но не уточняет, каким образом получит точные данные о жертвах.

По последним официальным данным чиновников Иркутской области, в Украине погибли 20 уроженцев региона.

ООО «РТ—НЭО Иркутск» принадлежит Артему Мищенко, Александру Сумкину и АО "Национальный экологический оператор", дочерняя организация «Ростеха».