Уголовное дело о «фейках» про армию завели на новосибирского школьника

07 Апр 2022, 18:32

В Новосибирске возбудили уголовное дело о «фейках» про ВС РФ в отношении школьника. С него взяли подписку о неразглашении.

Уголовное дело возбуждено в отношении новосибирского школьника по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Об этом Тайге.инфо сообщила независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.

Подозреваемый подтвердил Тайге.инфо факт возбуждения дела, но отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.

«Нашу могущественную армию, оказывается, очень легко дискредитирует даже школьник. Государству приходится на школьника наваливаться всей своей государственной машиной», — отметила депутат Каверзина в своем телеграм-канале. — <…> Эпистолярный жанр доносов в последнее время расцвёл, как я погляжу».

Ранее в СМИ не сообщалось о возбуждении дела по новой ст. 207.3 УК на школьников.

Всего, по данным правозащитника Павла Чикова, после принятия новой статьи УК РФ возбуждено уже 21 уголовное дело о «дискредитации вооруженных сил РФ».


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