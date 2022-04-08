Двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

© СК РФ по Новосибирской области
Двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
08 Апр 2022, 05:28

Двое детей погибли, еще один пострадал при пожаре в одном из сел Новосибирской области. В момент возгорания отец детей был пьян, а мать на работе. В отношении отца возбуждено уголовное дело.

Пожар, унесший жизни детей произошел в поселке Низовка Тогучинского района вечером 7 апреля, сообщает СК РФ по Новосибирской области.

«По предварительным данным, глава семьи находился в состоянии алкогольного опьянения, он не пострадал, мать была на работе. В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, который в момент возгорания сработал и оповестил сотрудников ГУ МЧС России по Новосибирской области о пожаре. После локализации возгорания в доме были обнаружены тела девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения», — говорится в сообщении следствия.

Еще один ребенок, девочка 2011 года рождения, госпитализирована. По данным прокуратуры у ребенка ожоги 10% тела.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

На месте работают следователи, назначены экспертизы. «В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие возгоранию и гибели детей», — добавили в ведомстве.

В село также выехал и.о. районного прокурора для координации работы правоохранительных органов, назначена прокурорская проверка. 

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о профилактике пожарной безопасности.


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