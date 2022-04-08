Сервис доставки «Самокат» частично уходит из Новокузнецка

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Сервис доставки еды «Самокат» остановил работу в некоторых районах Новокузнецка. Курьерам предложат перейти работать на склады.

«Количество пользователей и операционные показатели в некоторых районах Новокузнецка не достигли необходимого уровня для эффективной работы сервиса. Поэтому „Самокат“ останавливает там свою деятельность, а также сокращает число курьеров-партнеров, — цитирует NGS42 сообщение компании. — При этом в большинстве районов Новокузнецка продолжает работать в обычном режиме».



Курьерам, как утверждают в компании, предложат перейти на склады магазинов онлайн-покупок и варианты сотрудничества на других вакансиях.

Юрлицо «Самоката» — ООО «Умный ритейл». Компания принадлежит ООО «Умное пространство», которым владеет кипрская «Роборитейл ЛТД». Основатели «Самоката» — Вячеслав Бочаров и Родион Шишков, в 2020 году сообщалось, что они продали 75,6% доли компании совместному предприятию Сбербанка и VK (бывшая Mail.Ru Group).