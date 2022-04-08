Офицер из Томска бросился на гранату, спасая отряд в Украине
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Офицер из Сибири Максим Песковой погиб в Украине и был удостоен звания Героя России. 7 апреля с ним простились в Томске.
Об офицере рассказала администрация Томской области на сайте региона. Выпускник томского Кадетского корпуса и Новосибирского высшего военного командного училища старший лейтенант Максим Песковой служил командиром разведывательной роты воинской части Новочеркасска. С первых дней он участвовал в специальной военной операции на территории Украины.
В ходе боя граната попала в расположение группы. Песковой закрыл ее своим телом и спас отряд.
26-летнему Максиму Песковому было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
Офицер похоронен c воинскими почестями на Бактинском кладбище в Томске рядом с могилой Героя Советского Союза Геннадия Ворошилова.
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