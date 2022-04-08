Новосибирцы воровали одежду со склада, пронося подельников в мешках

© ГУ МВД по Новосибирской области
Новосибирцы воровали одежду со склада, пронося подельников в мешках
08 Апр 2022, 08:25

В Новосибирске завершено расследование крупной кражи одежда со склада на миллионы рублей. Обвинения предъявили шести мужчинам.

С января по сентябрь 2021 года из складского помещения на территории Дзержинского района Новосибирска было похищено имущество индивидуальных предпринимателей на 12 млн рублей.

«Полицейские выяснили, что фигуранты снимали ячейку складского помещения, и чтобы не вызвать подозрения у сотрудников охраны, проносили подельников в мешках, которые тайно проникали в соседние ячейки и похищали оттуда одежду, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. — В дальнейшем подозреваемые передавали товар 42-летнему организатору группы, который реализовывал похищенные вещи в принадлежащем ему магазине, а также сбывал в различные торговые точки области».

В сентябре удалось задержать шесть мужчин в возрасте от 18 до 42 лет, проживавших в Новосибирске. В магазинах, через которые они могли сбывать товар, изъяли часть одежды на 5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). Четверо подозреваемых арестованы, двое находятся под домашним арестам.

Расследование завершено. Дело передано в Дзержинский районный суд города.


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