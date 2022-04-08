Новосибирцы пожаловались на проблемы с лекарствами от эпилепсии

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Жители Новосибирска заявили о проблемах с препаратами от эпилепсии. Лекарства сложно купить, а если они появляются в аптеках, то их быстро разбирают. Покупать аналоги пациенты боятся из-за множества побочных эффектов. В Росздравнадзоре же говорят, что необходимые препараты есть в наличии.

В Новосибирске начались проблемы с препаратами от эпилепсии с действующим веществом «вальпроевая кислота»: пациенты заявили, что не во всех аптеках их можно оперативно купить, сообщает НГС.

«Наша единственная возможность приобрести лекарство — это заказать его через интернет-аптеки или ехать в Новосибирск, а значит, потратить весь день на дорогу туда-обратно. Моя дочь 13 лет принимает препарат „Депакин Хроносфера“. Сейчас его сложно купить: если он появляется в аптеках, то его быстро разбирают. Аптеки в Новосибирске отказываются его бронировать, так как большой спрос, в интернет-аптеках этот препарат отсутствует уже длительное время», — рассказала изданию жительница города Мария.

Мария не хочет переходить на другой препарат, потому что 1,5 года назад наступила ремиссия, и девушка боится ее прекращения:

«Вчера, слава богу, получили в поликлинике на месяц две пачки. А вообще очень страшно оставаться без лекарства и менять его на аналоги», — добавила она.

Две другие пациентки пожаловались на перебои с препаратом «Депакин Хроно». У одной из них лекарство принимает сестра, которая, по ее словам, «20 лет назад чуть не умерла от аналога».

«Нам привезут завтра препарат: нашли в одной аптеке в центре, но очень неудобно. Хотя бы на месяц запас есть. Аналог начали принимать, но ей не подходит. Как же страшно опять через все это проходить», — отмечает девушка.

Другая жительница Новосибирска рассказала, что препарат принимает ее дочь, и две недели назад «Депакин Хроно» не оказалось в аптеках: «Выручила одноклассница, которая работает фармацевтом в Кочках, — забронировала для меня пару коробочек. Как закончатся, даже не знаю, что будем делать. Есть еще индийский препарат от эпилепсии — я его смогла в городе купить, но говорят, что у него много побочных эффектов», — подчеркнула она.

«Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства в наличии. По данным системы мониторинга лекарств, на текущий момент в Новосибирской области находится в обращении более 450 млн упаковок препаратов, в том числе с международным непатентованным наименованием „Вальпроевая кислота“ — более 52 тыс. упаковок. Из них — около половины в розничной и оптовой фармацевтических сетях, — заявили изданию в Росздравнадзоре региона. — Таким образом, имеются все необходимые резервы для обеспечения льготных категорий граждан и при необходимости самостоятельного закупа гражданами лекарственного препарата».

В Росздравнадзоре уточнили, что на некоторые препараты сейчас повышенный спрос, «что может создавать ложную видимость дефицита и неконтролируемый неоправданный cпpoc на некоторые лекарственные препараты для создания их излишних запасов».