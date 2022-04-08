Единственное в Сибири легальное казино получило рекордную прибыль

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Казино Altai Palace показало рекордную прибыль. Им владеет кузбасский бизнесмен.

Компания «Алтай Пэлас» показала чистую прибыль в размере 329 млн рублей в 2021 году, передает «Интерфакс». Она управляет казино Altai Palace в игорной зоне Алтайского края «Сибирская монета».

Чистая прибыль выросла за год в 3,8 раза.

До 2021-го лучшим годом казино был 2017-м, когда компания показала чистую прибыль в размере 112,6 млн рублей, говорится в базе «Контур.Фокус»

ООО «Алтай Пэлас» принадлежит кузбасскому бизнесмену Владимиру Кутьеву. Он также владеет «Алтай Пэлас отель» и «Алтай Пэлас капитал» и контролирует ряд компаний в Кемеровской области.

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