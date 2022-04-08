Кузбасские горняки оказались под завалом после аварии на шахте

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Кузбасские горняки оказались под завалом после аварии на шахте
08 Апр 2022, 09:08

Авария произошла на шахте Талдинская-Западная-1 в Кузбассе. Под завалом оказались горняки. Прокуратура начала проверку.

«В 8:19 московского времени в оперативную службу МЧС России поступило сообщение об обрушении породы. В результате обрушения за завалом находится два человека, с ними есть связь», — сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области РБК.

Проводятся работы по разбору завала. На месте работают два отделения военизированная горноспасательная часть.

«Талдинская-Западная-1» входит в «СУЭК-Кузбасс».

«Угрозы жизни и здоровью работников нет. На месте работает два отделения горноспасателей», — заявили в компании «Ъ-Сибирь». Связь с горняками есть, а подача воздуха осуществляется в необходимом объеме, добавили в «СУЭК-Кузбасс».

UPD (13:27) Прокуратура Кемеровской области объявила проверку после аварии.

«При ведении проходческих работ произошло обрушение выработки, в результате этого затруднен выход двух работников из тупиковой горной выработки, связь с ними поддерживается, — рассказали в ведомстве. — Горные работы на этом участке приостановлены, ведется разбор завала».


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