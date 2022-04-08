Население эвакуируют в Кузбассе из-за подтопления

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Население эвакуируют в Кузбассе из-за подтопления
08 Апр 2022, 09:23

Вода подтопила несколько садовых обществ и улицу в поселке Малиновка Кемеровской области. Начата эвакуация части населения.

Ледовый затор образовался на реке Кондома в Кузбассе, из-за чего началось подтопление, пишет «Интерфакс».

«Идет затопление улицы Кондомская поселка Малиновка. Начата эвакуация маломобильных и одиноко проживающих групп населения. Вода зашла в садовые общества Черемушки-1, Черемушки, Озерки-1, Озерки-2, СНТ «Приозерный СГИУ», СНТ «Связист», — цитирует «Интерфакс» сообщение властей.

Отмечается, что подтоплена территория преимущественно нежилых домов садовых товариществ. Также в зоне подтопления 17 домов.

В ПВР (пункте временного размещения) размещено десять человек.

Садоводов оповестили о предстоящем подъеме воды, с утра пятницы на территории Калтанского городского округа введен режим повышенной готовности.


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