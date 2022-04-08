Население эвакуируют в Кузбассе из-за подтопления
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Вода подтопила несколько садовых обществ и улицу в поселке Малиновка Кемеровской области. Начата эвакуация части населения.
Ледовый затор образовался на реке Кондома в Кузбассе, из-за чего
началось подтопление, пишет «Интерфакс».
«Идет затопление улицы Кондомская поселка Малиновка. Начата эвакуация маломобильных и одиноко проживающих групп населения. Вода зашла в садовые общества Черемушки-1, Черемушки, Озерки-1, Озерки-2, СНТ «Приозерный СГИУ», СНТ «Связист», — цитирует «Интерфакс» сообщение властей.
Отмечается, что подтоплена территория преимущественно нежилых домов садовых товариществ. Также в зоне подтопления 17 домов.
В ПВР (пункте временного размещения) размещено десять человек.
Садоводов оповестили о предстоящем подъеме воды, с утра пятницы на территории Калтанского городского округа введен режим повышенной готовности.
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Тайга.ТВ
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