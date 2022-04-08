«Русал» первым из российских компаний призвал расследовать преступления в Буче

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Российская алюминиевая корпорация «Русал» призвала расследовать убийства жителей в украинском городе Буча. Компания поддержала скорейшее прекращение конфликта.

«Сообщения из украинского города Буча нас потрясли. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано, — сказано в заявлении „Русала“, на которое обратила внимание Financial Times. — Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование этого преступления и призываем к суровому наказанию виновных. Как бы тяжело это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны».



«Мы все желаем скорейшего прекращения этого братоубийственного конфликта, который разрушает жизни, семьи и целые города, — добавили в корпорации. — И мы хотим, чтобы виновные в таких преступлениях понесли соответствующее наказание».

Обращение подписано главой совета директоров «Русала» Бернардом Зонневельдом.

«Русал» — третий в мире производитель алюминия, часть мощностей которого находистя в Сибири. Он связан с миллиардером Олегом Дерипаской. По состоянию на 31 декабря 2021 года, Дерипаска контролирует 35% голосующих акций «EN+Group», которой принадлежит более 56% акций «Русала». 21,52% корпорации владеет SUAL Partners, основными конечными бенефициарами являются Виктор Вексельберг и Лев Блаватник. Еще более 17% акций находятся в свободном обращении.

