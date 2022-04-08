Еще один военнослужащий из Бердска погиб в Украине

При «спецоперации» в Украине погиб еще один уроженец Бердска. Это произошло еще в феврале, однако власти города сообщили о его смерти только в апреле.

Военнослужащий из Бердска Александр Фролов погиб во время «спецоперации» в Украине 25 февраля, однако в пресс-службе администрации города об этом сообщили только 8 апреля.

«Александр Фролов — выпускник „Экономического лицея“ 2013 года. Его любили одноклассники и учителя, интеллигентный, уживчивый, с легким характером, но в то же время в этом человеке чувствовался стержень, врожденное чувство справедливости. Умел дружить, умел молча, не дожидаясь просьбы, прийти на помощь и не ждать награды, умел радоваться успехам товарища, как своим собственным», — заявили в мэрии.

Бердские чиновники также отметили, что к своим 26 годам Фролов окончил военное училище, отслужил в Казани и успел побывать в «горячих точках».