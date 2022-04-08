Свидетель рассказал о словах главы полиции Омска о тотальной коррупции в органах

© УФСБ по Омской области. Евгений Быков

Все правоохранительные органы занимаются «крышеванием», говорил бывший главный полицейский Омска Евгений Быков, заявил один из свидетелей в суде по его уголовному делу. Экс-силовика обвиняют в получении взяток от владельца сети «массажных» салонов.

В суде по уголовному делу бывшего начальника УМВД по Омску Евгения Быкова выступил его знакомый Сергей Павлов. Он был свидетелем обвинения.

«Сидим в кафе KFC, он [Евгений Быков] говорит: „Ну ты посмотри на себя: денег нет… приходишь, просишь, хотя проблемы решаемы. Да этим занимаются все правоохранительные органы — крышуют предприятия, чтобы дать им спокойно работать“… Взамен бизнесмена никто не беспокоит, предупреждают о проверках», — цитирует Павлова БК55.

Свидетель утверждал, что не хотел ехать на переговоры о взятках, но бывший Быков давил на него: «Быков несколько раз мне позвонил: «Ты съездил? Поговорил? Ты смотри — если ты этого не сделаешь, другие найдутся».

Кировский райсуд Омска рассматривает дело экс-начальника УМВД по Омску Евгения Быкова. По нему ранее проходил и руководитель отдела по исполнению административного законодательства Михаил Лебедев. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), второго подозревали в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК).

«В течение двух лет полковник полиции Быков получил через посредника — подполковника полиции Лебедева — от предпринимателя, владельца сети „массажных“ салонов, в виде взяток денежные средства в общей сумме 6,45 млн рублей за общее покровительство и попустительство противозаконной деятельности предпринимателя и за непривлечение его к административной ответственности, — считает следствие. — Кроме того, Быков через Лебедева получил от другого предпринимателя, занимающегося реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции 480 тыс. рублей за общее покровительство и непривлечение его к административной ответственности».

В салонах могли оказывать интимные услуги.

Полицейских задержали в апреле 2021 года и отправили в СИЗО. Обоих уволили из органов. Лебедев полностью признал вину, заключил досудебное соглашение и вышел из-под стражи. У Быкова арестовали две машины и жилье на 8 млн рублей, у Лебедева — дом и землю на 3,3 млн.

Экс-начальник городского УМВД Быков вину признал частично. Быков заявил, что «взял всего лишь 100 тыс. рублей, и это якобы была материальная помощь для нужд полиции».