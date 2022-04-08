Тело мужчины нашли в наукограде вблизи Новосибирска

© СК РФ по Новосибирской области
Тело мужчины нашли в наукограде вблизи Новосибирска
08 Апр 2022, 11:33

Уголовное дело возбуждено об убийстве мужчины в Новосибирской области. Его тело нашли в наукограде Кольцово.

В новосибирском поселке Кольцово в снегу найдено тело мужчины «с признаками насильственной смерти».

«В настоящий момент следователями произведен осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены необходимые экспертизы», — говорится в сообщении следствия.

По данным Тайги.инфо, мужчина мог быть избит.


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