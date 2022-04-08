Новосибирец избил пожилого мужчину из-за очереди в «М.Видео»

08 Апр 2022, 12:05

Драка произошла в одном из новосибирских магазинов «М.Видео». На пожилого мужчину, перенесшего инсульт, напал мужчина, который был недоволен тем, что тот якобы задерживал очередь.

62-летний Александр Тараненко пришел в «М.Видео» в торговом центре «Ройял Парк» поздно вечером перед закрытием. Ему нужна была помощь с нерабочей клавиатурой на новом мобильном телефоне.

«Я перенес инсульт, хожу с трудом, без тросточки вообще не могу. Родных, которые могли бы помочь, нет, поэтому пришлось идти в магазин самому», — рассказал «КП-Новосибирск» Александр Тараненко.

Консультанты сразу предложили покупателю стул, потому что ему было тяжело стоять. Но в это время у кассы другой клиент пытался оформить возврат телефона по документам своей девушки, на что требовалось время.

«Попросили [того] подождать, он не хотел, — пояснили в магазине. — Мужчина стал донимать и других покупателей, в том числе этого пожилого человека, мы вызвали охрану».

По словам Александр Тараненко, мужчина встрял в его разговор с консультантом. «Я спросил: „Что надо?“ А он: „Трость твоя понравилась“».

После этого нападавший ударил Тараненко, тот упал со стула. Из-за болей он не мог самостоятельно встать. «Врачи сказали, что сломана шейка бедра», — отметил он.

Нападавшего задержали полицейские.


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