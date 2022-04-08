Сколько стоит килограмм хлеба и где найти самую дешевую гречку в Новосибирске: мониторинг Тайги.инфо

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч запустили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы ищем самые низкие ценники и сравниваем их в различных магазинах. В нашем новом выпуске о самом важном — хлебе и крупах.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент мониторинга.



В исследовании участвовало 20 торговых точек во всех районах города.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории. Мониторинг проводился 4 апреля до 12:00.

Килограмм «бородинского» хлеба на момент мониторинга в некоторых магазинах стоил почти 100 рублей, но была возможность купить его и вдвое дешевле.

Хлеб из пшеничной муки 1 сорта оказался существенно дешевле «бородинского» — в среднем стоимость килограмма продукта составила 45,86 рублей против 76,16.

Наименьшая стоимость килограмма пшеничной муки высшего сорта была зафиксирована на уровне 44,98 рублей.

Самый высокий ценник на макаронные изделия во время мониторинга был 192, 2 рублей, наименьший отличался от него в пять раз — 37,23 рублей.

Гречневая крупа в пересчете на килограмм была дороже 100 рублей почти во всех магазинах мониторинга и только в двух чуть ниже этой суммы — 99,88 и 99,99 рублей.

Самый низкий ценник на килограмм риса оказался более чем в 2,5 раза меньше, чем самый высокий.