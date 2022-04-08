Новосибирских студентов собирают на концерт «Смысловых галлюцинаций» под буквой Z

© vk.com/glukiband. Лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бабунец (слева)

В Новосибирске запланирован концерт «Za Россию». На него решили собрать студентов вузов, чтобы «быть уверенными, что зритель будет».

Областное министерство образования разослало в вузы Новосибирска письмо о «марафоне „Zа Россию“». Копию опубликовал в соцсетях бывший преподаватель Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Станислав Шевченко.

В письме сказано, что 14 апреля на площади Пименова у ГПНТБ пройдет «развлекательный концерт» групп «СерьГа» и «Смысловые галлюцинации». Он должен состояться в рамках марафона по «маршруту малых и средних городов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов».

«Миссия маршрута заключается в необходимости сохранить позитивное общественное сознание жителей РФ и обратить внимание на важность общей солидарности и взаимной поддержки», — сказано в документе, подписанном и.о. министра образования Юрием Савостьяновым.

Впрочем, в письме никак не поясняется, что такое буква Z в названии. Никаких подобных символов на странице, например, «Смысловых галлюцинаций» во «ВКонтакте» нет.

К документу приложены «квоты на вузы по участию». Так, от НГТУ, Новосибирского государственного аграрного университета, Новосибирского госуниверситета экономики управления и Сибирского института управления (структура РАНХиГС) ожидают по 80 человек, а от Новосибирского госуниверситета меньше всего — 30.

Всего от 18 вузов власти хотят увидеть 1,2 тыс. человек. Начальник отдела молодежной политики минобразования Михаил Бортников подтвердил документ.

«Попросили администрации образовательных организаций пригласить на концерт [студентов] в зависимости от количества обучающихся, чтобы быть уверенными, что зритель будет, — сказал Бортников сайту НГС. — Потому что приезжают федеральные исполнители и [надо], чтобы точно от Новосибирска были зрители».

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, на «марафон» будут пускать всех, но через рамки металлодетекторов.

Массовые мероприятия в регионе по-прежнему запрещены региональными властями под предлогом ковида.