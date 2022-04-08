Омич насиловал детей сожительницы и знакомых за подарки и деньги

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Житель Омской области подозревается в сексуальном насилии над детьми и их развращении. Чтобы они молчали, мужчина давал им деньги и делал подарки.

Уголовное дело возбуждено в Омской области по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). В преступлениях подозревается 59-летний мужчина, ранее судимый за развратные и сексуальные действия с дочерью.



«Неоднократно в 2021 году и в марте 2022 года он совершал действия сексуального характера в отношении троих детей своей бывшей сожительницы, а также двух детей, с родителями которых он был в приятельских отношениях. Чтобы дети никому не рассказывали о произошедшем, он дарил им подарки и давал деньги», — рассказали в СК.

О преступлении стало известно в апреле 2022 года, когда родственники увидели переписку в телефоне у ребенка.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.