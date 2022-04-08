Сбер прекратил все переводы в валюте за границу

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Сбербанк остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте. Доступными остались только рублевые переводы.

Сбербанк с 7 апреля остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщает РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.

По словам сотрудника банка, такое решение приняли из-за санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.

«Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией. Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — уточнил он.

Россияне теперь могут переводить рубли по номеру телефона через мобильное приложение в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.

Ранее клиенты банка могли отправлять переводы в евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах.

