Экс-депутат и новосибирский блогер Тимур Ханов уехал в Израиль

09 Апр 2022, 06:10

Бывший депутат горсовета Новосибирска, видеоблогер Тимур Ханов улетел из России. Он снимал, в том числе протестные акции.

Тимур Ханов улетел из Новосибирска в Израиль, сообщили Тайге.инфо его знакомые.

«Говорит „наверное, надолго“», — отметил Алексей Мазур в своем телеграм-канале.

В феврале 2022 года Новосибирский суд взыскал более 3 млн рублей с Ханова и независимого депутата горсовета Антона Картавина за работу полиции на протестных акциях в январе 2021 года. При этом оба находились в спецприемниках во время митинга и шествия.


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