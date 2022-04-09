Экс-депутат и новосибирский блогер Тимур Ханов уехал в Израиль

Бывший депутат горсовета Новосибирска, видеоблогер Тимур Ханов улетел из России. Он снимал, в том числе протестные акции.

Тимур Ханов улетел из Новосибирска в Израиль, сообщили Тайге.инфо его знакомые.

«Говорит „наверное, надолго“», — отметил Алексей Мазур в своем телеграм-канале.

В феврале 2022 года Новосибирский суд взыскал более 3 млн рублей с Ханова и независимого депутата горсовета Антона Картавина за работу полиции на протестных акциях в январе 2021 года. При этом оба находились в спецприемниках во время митинга и шествия.