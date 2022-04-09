Сибирскую «Интерру» включили в реестр «иноагентов»

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Красноярскую образовательную и просветительскую организацию «Интерра» включили в список иностранных агентов. Ранее НКО отменила или поставила на паузу большинство проектов.

Минюст России включил красноярскую общественную организацию «Интерра» в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте министерства.



«Интерра» — это образовательная и просветительская организация. На ее сайте сказано, что НКО проводит форумы, семинары, мастерские, клубные встречи, выездные лагеря, стажировки, культурные и просветительские мероприятия. Проекты направлены на школьников от 13 лет, молодых людей 18−30 лет, специалистов в сфере образования и молодежной работы.

В «Интерре», как говорится на ее сайте, работают 4 сотрудника, более 30 координаторов проектов: тренеры, педагоги, специалисты в области неформального образования. Часть проектов организация реализует на гранты, часть — на коммерческой основе.



Общественная организация работает в Красноярске с 2004 года. Она провела более 100 международных и локальных проектов, сотрудничает с 20 странами, в ее проектах и программах участвовали более 15 тысяч человек.



Директор «Интерры» — Елена Бобровская. На сайте организации отмечается, что ранее она отменила или поставила на паузу большинство проектов, «которые только начали распускаться после ослабления пандемии»: «И это не санкции партнеров, а объективная оценка ситуации и совместные решения с партнерами — в нашей сфере невозможно сейчас что-то делать по этическим, практическим и экономическим соображениям. По крайней мере, в той форме и в том содержании, которые планировались. Пока мы не понимаем, как и многие, как и что дальше, но что-то да будет».

