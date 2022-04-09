Турист погиб после падения с горы в Бурятии

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Турист погиб после падения с горы в Бурятии
09 Апр 2022, 09:20

Два туриста упали с горы Мунку-Сардык в Бурятии. Один из них погиб, второй не может передвигаться. На место выехали спасатели.

Два туриста сорвались с горы Мунку-Сардык в Бурятии, сообщила пресс-служба республиканского агентства по делам ГО и ЧС 9 апреля.

«В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Окинском районе на горе Мунку-Сардык незарегистрированная туристическая группа нуждается в помощи. По информации заявителя, туристы упали в верховьях горы. В результате падения один мужчина погиб, а второй из-за полученных травм не может самостоятельно передвигаться», — рассказали в агентстве.

На место происшествия выехали спасатели, они эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Сейчас турист находится в центральной районной больнице поселка Кырен.

Гора Мунку-Сардык расположена на границе Бурятии и Монголии, это высочайшая вершина Саян, ее высота составляет 3491 м.


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