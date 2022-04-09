Мужчина из Красноярского края отправится в колонию за поджог бывшей сожительницы

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Мужчина из Красноярского края отправится в колонию за поджог бывшей сожительницы
09 Апр 2022, 10:48

Жителю красноярского села назначили 9,5 лет колонии за попытку убить бывшую сожительницу. Мужчина облил ее спиртом и поджег «на почве ревности».

Суд с учетом обвинительного вердикта присяжных вынес приговор 62-летнему жителю Партизанского района, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю. Его обвинили по ч. 3 ст. 30, пункту «д» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

Следствие и суд установили, что днем 10 февраля 2021 бывшие сожители выпивали в гараже возле дома знакомой в селе Стойба. Между ними возникла ссора на почве ревности. Мужчина облил женщину спиртом и поджег спичками, после чего скрылся.

«Однако, преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку хозяйка дома облила потерпевшую водой, тем самым затушив горевшую на ней одежду и незамедлительно приняла меры к оказанию ей срочной медицинской помощи», — уточнили в СК.

Мужчина не признал вину и заявил, что одежда на его бывшей партнерше загорелась, потому что та неаккуратно подкладывала дрова в печь.

Жителю Стойбы назначили 9,5 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


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