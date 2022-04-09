Где купить водку и сахар дешевле: обзор цен в Новосибирске от Тайги.инфо

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Где купить водку и сахар дешевле: обзор цен в Новосибирске от Тайги.инфо
09 Апр 2022, 11:58

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч запустили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы ищем самые низкие ценники и сравниваем их в различных магазинах. В субботу рассказываем вам о сахаре и водке.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент мониторинга.

В исследовании участвовало 20 торговых точек во всех районах города.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории. Мониторинг проводился 4 апреля до 12:00.

Самый дешевый сахар (цена за килограмм) удалось найти лишь за 79,99 рублей.

Средняя стоимость килограмма соли в магазинах мониторинга составила 10,42 рублей.

Более чем в три раза отличался ценник самого дешевого и самого дорогого чая, обнаруженного в ходе мониторинга.

Ценник на водку примерно одинаков — весь продукт в пересчете на литр стоил более 500 рублей.


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