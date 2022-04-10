Землетрясение произошло под Новокузнецком
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В Кемеровской области произошло землетрясение. Эпицентр находился между Новокузнецrом и Таштаголом.
Землетрясение магнитудой 2,9 произошло в Таштагольском районе Кузбасса утром 10 апреля. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в 80 км к северо-северо-востоку от Новокузнецка и в 38 км к югу от Таштагола.
Интесивность сотрясений в эпицентре составила 3,2 балла.
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