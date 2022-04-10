Землетрясение произошло под Новокузнецком

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Землетрясение произошло под Новокузнецком
10 Апр 2022, 06:43

В Кемеровской области произошло землетрясение. Эпицентр находился между Новокузнецrом и Таштаголом.

Землетрясение магнитудой 2,9 произошло в Таштагольском районе Кузбасса утром 10 апреля. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 80 км к северо-северо-востоку от Новокузнецка и в 38 км к югу от Таштагола.

Интесивность сотрясений в эпицентре составила 3,2 балла.


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