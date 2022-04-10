Как прошел «Тотальный диктант» в Новосибирске. Фото
© Татьяна Быкова
«Тотальный диктант» прошел 9 апреля. На родине всероссийской акции в Новосибирском государственном университете текст, подготовленный Мариной Степановой, прочитал актер «Красного факела». Фоторепортаж Тайги.инфо.
Автором текста для диктанта-2022 стала писательница Марина Степанова. В 2020-м британская газета The Guardian включила ее роман «Женщины Лазаря» в свой список «десяти лучших романов, действие которых происходит в России»
Марина Степанова лично читала свой текст в Ярославле. Для остальных городов была запись с авторским прочтением.
В Новосибирском государственном университете произведение диктовал актер театра «Красный факел», лауреат «Золотой маски» Антон Войналович. Он попросил не воспринимать театральные паузы в его диктовке как знаки препинания.
На других крупных площадках города в Новосибирском государственном техническом университете и кинотеатре «Победа» диктант прочитали лидеры группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко.
Результаты «Тотального диктанта» станут известны после 25 апреля.
Как проходила акция в НГУ, смотрите в фоторепортаже Татьяны Быковой.
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