Ми-8 «Газпром авиа» с десятками людей аварийно сел в Томской области
Вертолет МИ-8Т совершил аварийную посадку в Томской области из-за неисправности систем. Следственный комитет начал проверку.
МИ-8Т, принадлежащий ООО «Авиапредприятие „Газпром авиа“», выполнял рейс «посадочная площадка „Пашня“ — посадочная площадка „Вахта-40“». Он совершил вынужденную посадку в 70 км от села Каргасок Томской области, сообщили в Западном-Сибирской транспортной прокуратуре.
«По предварительной информации, причиной прекращения полета явилась техническая неисправность систем вертолет», — рассказали в ведомстве.
«В полете сработала аварийная сигнализация „падение масла в двигателе“, в связи с чем командиром воздушного судна было принято решение о незамедлительной посадке вертолета», — уточнили в Восточном межрегиональном управлении СК РФ на транспорте.
На борту находился 21 пассажир и три члена экипажа, рассказали в прокуратуре. Воздушное судно не повреждено.
Следственный комитет начал проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).
«Газпром авиа» полностью принадлежит корпорации «Газпром».