Ми-8 «Газпром авиа» с десятками людей аварийно сел в Томской области

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Ми-8 «Газпром авиа» с десятками людей аварийно сел в Томской области
10 Апр 2022, 07:00

Вертолет МИ-8Т совершил аварийную посадку в Томской области из-за неисправности систем. Следственный комитет начал проверку.

МИ-8Т, принадлежащий ООО «Авиапредприятие „Газпром авиа“», выполнял рейс «посадочная площадка „Пашня“ — посадочная площадка „Вахта-40“». Он совершил вынужденную посадку в 70 км от села Каргасок Томской области, сообщили в Западном-Сибирской транспортной прокуратуре.

«По предварительной информации, причиной прекращения полета явилась техническая неисправность систем вертолет», — рассказали в ведомстве.

«В полете сработала аварийная сигнализация „падение масла в двигателе“, в связи с чем командиром воздушного судна было принято решение о незамедлительной посадке вертолета», — уточнили в Восточном межрегиональном управлении СК РФ на транспорте.

На борту находился 21 пассажир и три члена экипажа, рассказали в прокуратуре. Воздушное судно не повреждено.

Следственный комитет начал проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

«Газпром авиа» полностью принадлежит корпорации «Газпром».


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